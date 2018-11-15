Легковушка в Минском районе сбила двух детей на переходе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей оказались под колесами легковушки в Минском районе, они переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
ДТП произошло 15 ноября около 7.40 в поселке Озерцо. Водитель 1977 года рождения на автомобиле "Форд Таурус" ехал в направлении Минска. Возле остановки общественного транспорта он сбил на пешеходном переходе двух детей 12 и 11 лет.
"Пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение. Дети были обозначены световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировала Екатерина Сильченко.-0-
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