Легковушка в Минском районе сбила двух детей на переходе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей оказались под колесами легковушки в Минском районе, они переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

ДТП произошло 15 ноября около 7.40 в поселке Озерцо. Водитель 1977 года рождения на автомобиле "Форд Таурус" ехал в направлении Минска. Возле остановки общественного транспорта он сбил на пешеходном переходе двух детей 12 и 11 лет.

"Пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение. Дети были обозначены световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировала Екатерина Сильченко.-0-