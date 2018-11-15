Подтверждено белорусское гражданство погибшего в Германии дальнобойщика

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личность водителя грузового автомобиля, погибшего накануне в Германии, установлена. Он действительно был гражданином Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось БЕЛТА, столкновение нескольких грузовиков, в том числе автомобиля российского юридического лица, произошло в Германии 14 ноября около 11.00 на федеральной автомагистрали А2 вблизи города Бранденбург. Сначала столкнулись два грузовика (40 и 7,5 т). В результате загорелся полуприцеп одной фуры, затем пламя охватило обе машины. Один из водителей успел выбраться из грузовика, второй, гражданин Беларуси, - нет. Затем к месту аварии поочередно приблизились еще два грузовика, один из них занесло, второй не смог вовремя затормозить.

В серьезной аварии в Германии, предположительно, погиб дальнобойщик из Беларуси По информации полиции, авария произошла 14 ноября около 11.00 на федеральной автомагистрали А2 вблизи города Бранденбург.

Косвенные данные и ранее указывали на то, что погибшим является гражданин Беларуси. Однако из-за обстоятельств ДТП сразу официально установить его личность и гражданство не удалось.-0-