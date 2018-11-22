Легковушка влетела в дерево в Волковыске: пассажирку зажало в салоне

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. После аварии в Волковыске пассажирку легковушки зажало в салоне. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Авария произошла около трех часов ночи 22 ноября. На улице Жолудева "Мазда" столкнулась с деревом.

"В центр оперативного управления Волковысского райотдела по ЧС поступило сообщение о необходимости проведения спасательных работ при ДТП. Бойцы МЧС незамедлительно отправились к месту ЧП. Женщина 1984 года рождения оказалась зажата элементами кузова. Ее деблокировали", - сообщили в областном управлении МЧС.

В отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродно рассказали подробности аварии. За рулем легковушки находился не имеющий права управления житель Волковыска.

По неизвестной пока причине машина пересекала полосу встречного движения и врезалась в дерево.

"Госпитализация ни водителю, ни пассажирам не понадобилась. От серьезных травм их уберегли ремни безопасности", - отметили в ГАИ региона.

Возможно, история будет иметь продолжение. По предварительной информации, владелец "Мазды" доставил ее в Волковыск из Гродно для ремонта. Разрешения ездить на ней никому не давал.-0-