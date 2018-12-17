Легковушка врезалась в маршрутку на трассе в Каменецком районе, погиб человек

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Водитель легковушки погиб на месте аварии, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня примерно в 11.50 на автодороге Р16 Брест-Высокое. По предварительной информации, за рулем "Фольксвагена" находился 44-летний житель агрогородка Рясна. Мужчина ехал в сторону областного центра. Он не учел погодные условия и состояние проезжей части, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес Спринтер". В ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Маршрутным такси Брест-Высокое управлял 24-летний житель областного центра. "На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что в маршрутке находились 17 человек", - добавили в ГАИ.-0-
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