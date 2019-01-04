Лидер международного наркокартеля осужден в Беларуси на 15 лет

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района 29 декабря вынес приговор одному из лидеров международной преступной организации. Гражданин Литвы обвинялся в незаконном обороте и перемещении через таможенную границу ЕАЭС крупной партии гашиша. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В МВД напомнили, в 2016 году сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД изобличили участников международного наркокартеля, который занимался поставками в Беларусь и Россию марокканского гашиша. Всего участники преступной организации, которая была неотъемлемой частью европейского наркобизнеса, переправили более тонны наркотика в страны ЕАЭС. Среди 16 фигурантов уголовных дел граждане Беларуси, Украины, Литвы, Молдовы. Задержания происходили как на территории Беларуси, так и в соседних Польше и России - по запросам белорусских правоохранителей.

Задержаниям предшествовала кропотливая работа белорусских оперативников наркоконтроля и следователей по анализу и документированию деятельности отдельных членов и групп, которые входили в организацию. "Действия злоумышленников были четко продуманы и хорошо организованы, распределены роли и функции каждого. Гашиш поставлялся в Беларусь из Испании и перевозился крупными партиями (около 100 кг каждая) на внедорожниках в профессионально оборудованных тайниках. По пути следования не раз происходила смена автомобилей, соблюдалась строгая конспирация. За малейшие нарушения "графика" на курьера налагались штрафные санкции", - рассказали установленные подробности в МВД. Обнаружить наркотики при обычном таможенном досмотре не представлялось возможным: тайники и швы замазывались, обрабатывались специальными химическими веществами, конструкция автомобиля при этом не нарушалась. В некоторых случаях, чтобы достать товар, приходилось извлекать двигатель.-0-