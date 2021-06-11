Лидские пограничники задержали группу нелегалов из Ирака

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе на участке ответственности пограничной заставы "Дотишки" задержаны пятеро граждан Ирака, среди которых один несовершеннолетний. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Группа нарушителей преодолела сигнализационный комплекс, однако к границе подойти не успела. Сейчас в отношении задержанных начат административный процесс, до выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС Лидского погранотряда", - рассказали в Госпогранкомитете.

С начала текущего года отмечается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконно попасть в страны Евросоюза. В частности, на границе с Литвой число задержанных нелегальных мигрантов возросло практически в 20 раз, отметили в Госпогранкомитете.-0-