Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
4 января 2019, Пт
-7°C
Сплошная облачность EUR 2.4791
USD 2.1788
RUB 3.15
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия
Президент
Снижение налогов и мораторий на проверки - Лукашенко подписал указ о развитии Оршанского района
Президент
В Беларуси в 2019 году будет введено 4 млн кв.м жилья
Общество
Удачное начало года! ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл продавец из Горок!
Общество
Пенсии за 7 января в Беларуси выплатят досрочно
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Доклад о проекте стратегии обращения с отработавшим топливом БелАЭС обсудят в Островце 14 января
10:25 Общество
Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,16 млрд
10:01 Экономика
Подозреваемый в убийстве пенсионерок в Витебском районе помогал им по хозяйству
09:58 Происшествия
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне: Мария Шарапова снялась, уступая по ходу матча
09:36 Спорт
В крупном ДТП на востоке Бразилии погибли 6 человек
09:33 В мире
ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения Ядвигина Ш.
09:17 Культура
Лосицкий и Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений
09:15 Происшествия
Восемь человек пропали без вести при столкновении двух судов у побережья Китая
09:11 В мире
В Гомеле назвали лучшие стартапы по альтернативной энергетике
09:01 Регионы
Госдолг США побил рекорд последних 70 лет
08:55 В мире
В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда
08:44 В мире
Около 1 тыс. учащихся Минской области примут участие в третьем этапе республиканской олимпиады
08:39 Регионы
Около 4 тыс. жителей Брестской области обследованы во время проекта по профилактике онкозаболеваний
08:30 Регионы
Праздничные ярмарки проведут на Рождество в Могилеве
08:20 Регионы
Совершивший наезд на пешеходов в Токио планировал поджог в храме
08:11 В мире
Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене
07:57 Спорт
Инновационный потенциал транспортной сферы обсудят на международной конференции в Гомеле
07:48 Регионы
В Лепельском районе легковушка насмерть сбила женщину
07:34 Происшествия
Лукашенко подтверждает готовность Беларуси к более активному взаимодействию с Мьянмой
07:22 Президент
Картина дня: открытие Рождественского турнира, развитие Оршанского района и белорусский бензин АИ-100
07:00 Общество
Все новости
Темы
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Новый год Новый год
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лосицкий и Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений

Происшествия 04.01.2019 | 09:15
Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшие заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий и главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщил журналистам прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси Юрий Шерснев, передает корреспондент БЕЛТА.

"До судебного разбирательства, вынесения решения судом по делу я как представитель стороны обвинения считаю необходимым воздержаться от конкретных комментариев по делу", - сказал Юрий Шерснев.

Единственное, он пояснил, что на стадии предварительного следствия оба обвиняемых признали себя полностью виновными в совершении коррупционных преступлений. При этом Владимир Кравченок возместил полученный незаконный доход, изобличил свою преступную деятельность и других участников преступлений. Это явилось основанием заключения Генеральной прокуратурой соглашения о сотрудничестве.

Сегодня Минский городской суд проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении фигурантов. Выполнение условий обязательств будет предметом подробного исследования в предстоящем судебном заседании по этому уголовному делу.

Как сообщалось, Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК), Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч.2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК). Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.-0-

Новости по теме
Бывшему первому зампреду Светлогорского райисполкома ужесточено наказание за коррупцию
При получении взятки задержан заместитель гендиректора ОАО "Беларуськалий"
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
коррупция, Минск, суд
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4791 BYN 2.476 BYN 2.485 BYN
USD
2.1788 BYN 2.178 BYN 2.185 BYN
RUB
3.15 BYN 3.14 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
Все видео

Фотоновости

Отделение дневного пребывания для пожилых открывается в Заводском районе Минска
Все фото

Инфографика

Ожидания белорусов от 2019 года В декабре 2018 года был проведен социологический опрос взрослого населения Беларуси (18 лет и старше) об ожиданиях от 2019 года.
Вся инфографика
Президент
Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Лукашенко подтверждает готовность Беларуси к более активному взаимодействию с Мьянмой
Лукашенко: беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,16 млрд
"Беллесбумпром" и профсоюз работников леса подписали тарифное соглашение на 2019-2021 годы
Исполнители оценки теперь могут хранить заключения и отчеты в электронном виде
Общество
Фото из архива В Беларуси обновлен перечень товаров, которые нельзя обменять или вернуть в магазин
Доклад о проекте стратегии обращения с отработавшим топливом БелАЭС обсудят в Островце 14 января
Картина дня: открытие Рождественского турнира, развитие Оршанского района и белорусский бензин АИ-100
Регионы
Фото из архива В Гомеле назвали лучшие стартапы по альтернативной энергетике
Около 1 тыс. учащихся Минской области примут участие в третьем этапе республиканской олимпиады
Около 4 тыс. жителей Брестской области обследованы во время проекта по профилактике онкозаболеваний
Спорт
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне: Мария Шарапова снялась, уступая по ходу матча
Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Технологии
Фото CASC - China Ministry of Defense Китайский аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны
В Британии построят супербыстрый электросамолет
Мировой лидер в области энергетики - компания "Вяртсиля" - представила в Минске Sauna Truck
Культура
Ядвигин Ш. ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения Ядвигина Ш.
РЕПОРТАЖ: Уникальные игрушки от 120 белорусских семей украсили новогоднюю елку Большого театра
ФОТОФАКТ: Выставка авторских кукол Анастасии Морозовой открылась в Витебске
В мире
Фото ТАСС В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда
В крупном ДТП на востоке Бразилии погибли 6 человек
Восемь человек пропали без вести при столкновении двух судов у побережья Китая
Калейдоскоп
Фото NASA Голландский астронавт из космоса позвонил в службу спасения
Заброшенный склад с новыми BMW обнаружен в Болгарии
Артем и Анна возглавляют топы детских имен в Витебске по итогам года
Газета 7 дней
Праздник для детских сердец
Красиво. Вкусно. Трогать можно, есть – нельзя!
От «Утренней почты» до «Честного слова»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия