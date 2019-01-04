Лосицкий и Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшие заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий и главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений, сообщил журналистам прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси Юрий Шерснев, передает корреспондент БЕЛТА.

"До судебного разбирательства, вынесения решения судом по делу я как представитель стороны обвинения считаю необходимым воздержаться от конкретных комментариев по делу", - сказал Юрий Шерснев.

Единственное, он пояснил, что на стадии предварительного следствия оба обвиняемых признали себя полностью виновными в совершении коррупционных преступлений. При этом Владимир Кравченок возместил полученный незаконный доход, изобличил свою преступную деятельность и других участников преступлений. Это явилось основанием заключения Генеральной прокуратурой соглашения о сотрудничестве.

Сегодня Минский городской суд проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении фигурантов. Выполнение условий обязательств будет предметом подробного исследования в предстоящем судебном заседании по этому уголовному делу.

Как сообщалось, Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК), Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч.2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК). Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.-0-