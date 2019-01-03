Бывшему первому зампреду Светлогорского райисполкома ужесточено наказание за коррупцию

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Определением суда апелляционной инстанции приговор суда Светлогорского района изменен по доводам протеста прокурора района. Бывшему первому зампреду Светлогорского райисполкома ужесточено наказание, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области Татьяна Винникова.

Летом 2018 года районный суд признал экс-руководителя виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, получении взяток в крупном размере и превышении власти. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года, 300 БВ штрафа, конфискации имущества. Также мужчина на 5 лет был лишен права занимать руководящие должности, а в пользу государства должен выплатить сумму полученного преступным путем дохода.

Прокурор Светлогорского района посчитал наказание чрезмерно мягким и опротестовал приговор суда. "По мнению прокурора, не было принято во внимание, что длительное время обвиняемый действовал из корыстных целей. Используя высокое служебное положение, чиновник совершил 10 эпизодов наиболее опасных коррупционных преступлений, подрывающих устои и авторитет госорганов. Из незаконно полученного дохода - свыше Br23 тыс. - возместил государству лишь 8,5%", - рассказала старший помощник прокурора области.

В числе преступных эпизодов - поручение руководителю местной овощефабрики заправить собственный и служебные автомобили. Выполняя задание, подчиненный за личные средства приобрел для чиновника 90 л топлива. Периодически чиновник безвозмездно получал овощную продукцию для личных целей. Также за счет двух предприятий района установил на личном подворье металлические ворота.

Доказан факт присвоения денег, вырученных от продажи урожая картофеля, собранного с участка, который местное хозяйство предоставило из своих угодий. Посевная прошла силами и средствами работников хозяйства.

"Определением суда апелляционной инстанции обвиняемому увеличен срок отбывания наказания до 5 лет в колонии усиленного режима. В остальной части наказание не изменилось", - уточнила Татьяна Винникова.

Приговор вступил в законную силу.-0-