Лжемедики обворовывали пенсионеров в Брестской области

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух жительниц Барановичей и Давид-Городка подозревают в краже денег у пенсионеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В Кобринский РОВД позвонила 74-летняя жительница деревни Камень и рассказала, что у нее пропало Br500 и $100. По словам пенсионерки, к ней приходила женщина, представившаяся медработником. Гостья расспрашивала хозяйку о здоровье, рассказывала о пандемии и вакцинации. В это время в дом проникла ее сообщница, обыскала комнаты, украла деньги и ушла незамеченной. Практически сразу после ухода лжемедика сельчанка обнаружила пропажу сбережений. Пенсионерка позвонила в милицию, подробно описав ситуацию и приметы злоумышленницы.

"Сыщики райотдела и УВД выехали на место происшествия. Несколько сельчан запомнили гостей деревни. Как оказалось, женщин было несколько: две общались с сельчанами, а две другие сидели в автомобиле "Мерседес", за рулем которого находился мужчина. Инспекторы ГАИ Барановичского ГОВД остановили иномарку, на которой передвигались фигурантки", - рассказали в УВД.

Выяснилось, что в дом пенсионерки приходили жительницы Барановичей и Давид-Городка 22 и 35 лет. "В начале апреля женщины совершили аналогичную кражу у 90-летней жительницы Пинского района. В этом случае визитерши отвлекли внимание потерпевшей разговорами о здоровье, после чего сделали ей массаж. У бабушки после ухода "массажисток" исчезло Br650", - отметили в УВД Брестского облисполкома.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранток.-0-