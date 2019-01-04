Машина в Мостовском районе переехала и несколько десятков метров тянула мужчину

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Пески Мостовского района водитель "Фольксвагена" переехал лежавшего на дороге человека. После наезда машина протянула его несколько десятков метров и съехала в кювет, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Гродненской области.

Местный житель скончался на месте ДТП. По предварительной информации, сельчанин возвращался домой с работы после смены. В каком состоянии он находился до произошедшего, установит следствие. Также предстоит выяснить, какую роль в аварии сыграли летние шины на колесах. Уголовное дело возбудил Мостовский РОСК.

В ГАИ призывают сообщать по телефону 102 о нетрезвых пешеходах, находящихся вблизи дороги, а также о пьяных водителях.-0-