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Машина в Мостовском районе переехала и несколько десятков метров тянула мужчину

Происшествия 04.01.2019 | 13:00

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Пески Мостовского района водитель "Фольксвагена" переехал лежавшего на дороге человека. После наезда машина протянула его несколько десятков метров и съехала в кювет, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Гродненской области.

Местный житель скончался на месте ДТП. По предварительной информации, сельчанин возвращался домой с работы после смены. В каком состоянии он находился до произошедшего, установит следствие. Также предстоит выяснить, какую роль в аварии сыграли летние шины на колесах. Уголовное дело возбудил Мостовский РОСК.

В ГАИ призывают сообщать по телефону 102 о нетрезвых пешеходах, находящихся вблизи дороги, а также о пьяных водителях.-0-

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Теги
Гродненская область, ДТП, смерть
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