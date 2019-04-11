Механизатор из Ошмянского района присвоил 1,5 тыс. л дизтоплива

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Механизатор из Ошмянского района присвоил 1,5 тыс. л сэкономленного на работах топлива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек 1994 года рождения работает в одном из хозяйств района. За ним закреплен трактор МТЗ-1221.

"Механизатор сумел сэкономить 1,5 тыс. л дизтоплива. Вот только, вместо того чтобы оприходовать топливо в установленном порядке, молодой человек присвоил его себе", - сообщили в пресс-службе УВД.

Фото УВД Гродненского облисполкома

Преступление выявили сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Ошмянского РОВД. При проверке были выявлены нестыковки в документах. Данные с навигатора также расходились с информацией, занесенной в путевые листы.

Дома у подозреваемого нашли канистру с 10 л топлива. Остальное механизатор, по его словам, сбыл населению. Ущерб превысил Br1,6 тыс.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 211 УК "Присвоение либо растрата".-0-