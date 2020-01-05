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05 января 2020, 17:16

Милиция установила личность женщины, чьи останки были обнаружены в Свислочи

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция установила личность женщины, чьи останки были обнаружены в сумке в Свислочи. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в полдень во время проведения оперативных мероприятий сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в реке Свислочь. Тело погибшей обнаружено. В настоящий момент продолжаются мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления", - сказала Ольга Чемоданова.

Согласно информации в Telegram-канале Следственного комитета, сотрудники органов внутренних дел обнаружили тело 37-летней женщины в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа центрального аппарата СК с привлечением возможностей передвижной криминалистической лаборатории ведомства. Проводится осмотр, фиксируется следовая картина совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

МВД поблагодарило СМИ и неравнодушных людей, которые откликнулись на просьбу помочь в поиске очевидцев и информации о случившемся.-0-

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения сумки с останками в СвислочиУголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения сумки с останками в Свислочи
"В настоящее время проводится активная работа по идентификации останков, установлению иных обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к совершению убийства", - проинформировали в СК.

Милиция ищет тех, кто ранее мог видеть обнаруженную в Свислочи сумкуМилиция ищет тех, кто ранее мог видеть обнаруженную в Свислочи сумку
Сумка черного цвета прямоугольной формы, с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Переносится как в руке, так и через плечо.

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