Минчанин избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой - расследование завершено

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о хулиганстве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 25 ноября 2020 года 49-летний минчанин ехал в пассажирском автобусе №69. Внезапно сидящий позади пассажир стал на него кричать и оскорблять, а когда потерпевший встал с сиденья, агрессивный мужчина пошел за ним и несколько раз ударил его ногами. Чтобы не продолжать конфликт, 49-летний мужчина решил выйти из автобуса на ближайшей остановке, но зачинщик драки выбежал за ним, схватил за куртку и повалил на землю.

Проходивший мимо офицер внутренних войск задержал нападавшего, которым оказался ранее неоднократно судимый 33-летний минчанин. В ходе допроса мужчина пояснил, что ему не понравилась куртка с государственной символикой, которая была на потерпевшем. По результатам проведенного исследования, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе обвиняемого составила более 1 промилле.

Следователи допросили свидетелей, потерпевших и обвиняемого. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения и регистратора, установленного в салоне пассажирского автобуса, а также материал, характеризующий личность обвиняемого. Так, он ранее неоднократно судим, в том числе за хулиганство и повреждение имущества, и нигде не работает. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-