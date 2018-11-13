Житель Гомельской области задержан в Минске с 35 пакетами насвая

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомельской области задержан с 35 пакетами насвая, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.
Молодого человека задержали возле дома, расположенного на проспекте Независимости в Минске. При себе у него было 35 пакетов некурительной табачной смеси, подготовленных для продажи. Общий вес - более 1,3 кг. Молодой человек отрицает свою причастность к распространению насвая и утверждает, что расфасовал смесь в пакеты для себя.
Проводится проверка. Жителя Гомельской области могут привлечь к административной ответственности по ч.2 ст.16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) КоАП.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также к административной - по ч.2 ст.16.10 КоАП.-0-
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