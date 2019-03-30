Минчанин попался при продаже насвая возле метро

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления, хранения и распространения некурительных табачных изделий, сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска возле станции метро "Академия наук" задержали 21-летнего неработающего минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в Первомайском РУВД.

У молодого человека при себе было обнаружено и изъято 30 пакетов некурительной табачной смеси насвай, подготовленных для продажи. Общий вес запрещенного препарата составил более 1,2 кг. Один пакетик насвая, в котором было 40 г, минчанин продавал за Br4.

Проводится проверка. Молодой человек может быть привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.10 (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания) Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (одна базовая величина составляет Br25,5) с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации изделий, либо административный арест.

Молодой человек уже неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.-0-