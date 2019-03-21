Минчанин предлагал знакомым вести совместный бизнес и присваивал их деньги

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин, обещавший организовать совместный бизнес, обвиняется в мошенничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Установлено несколько фактов мошеннических действий. Так, обвиняемый обещал помощь с покупкой автомобилей двум знакомым, но потом уговорил их стать его "бизнес-партнерами". В частности, фигурант не выполнил обязательства перед жителем Минска, получив от него $17,5 тыс. под предлогом совместной деятельности, связанной с оказанием услуг по мойке автомобилей. Злоупотребляя доверием второго знакомого, убедил заняться реализацией бытовой химии и завладел его деньгами на сумму $20 тыс.

А началось производство по этому делу с заявления жительницы Фаниполя. Она сообщила, что обвиняемый обещал ей помочь в приобретении автомобиля из-за границы. В течение 2017 года она в несколько этапов передала ему $5,5 тыс. В результате автомобиль так и не был доставлен. Деньги, полученные под расписку, обвиняемый потратил на личные нужды.

Фигурант обвиняется в мошенничестве, совершенном повторно в особо крупном размере, он заключен под стражу. Мужчина дал признательные показания. На его имущество общей стоимостью Br15 тыс. наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-