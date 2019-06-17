Минчанин ушел в поход и пропал

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивают без вести пропавшего Владимира Тарасевича. Об этом БЕЛТА сообщили в РУВД.
Ранним утром 10 июня 24-летний минчанин ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Дома он оставил записку о том, что уходит в поход.
На вид парню 20-25 лет, рост 175-180 см, европейский тип лица, среднего телосложения, глаза серые, растительность на лице, волосы светло-русые. Он был одет в костюм камуфляжной расцветки и темную обувь. Особые приметы: на левом предплечье татуировка волка, на запястье - в виде крыла птицы и браслета или цепи, при ходьбе держит руки в карманах.
Информацию о местонахождении парня милиция просит сообщить в Московское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 208-78-15, 8 (017) 286-22-02 или 102.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3119 BYN
|2.308 BYN
|2.315 BYN
|USD
|2.062 BYN
|2.058 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.2085 BYN
|3.197 BYN
|3.209 BYN