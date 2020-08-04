Минчанин за телефон и $500 обещал уладить вопрос с ГАИ

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска санкционировала заключение под стражу минчанина, которому инкриминированы подстрекательство к даче взятки и мошенничество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Подозреваемый предложил потерпевшей, которую знал по работе, через него передать деньги для якобы имевшихся у него знакомых из милиции. Таким образом женщина решила помочь своим сыну и племяннику, в отношении которых сотрудники ГАИ составили протоколы об административных правонарушениях. Племянник без прав в нетрезвом состоянии ехал на автомобиле, который ему доверил ее сын - собственник машины, он сидел рядом и также был подшофе.

Женщина согласилась и отдала $500. Вскоре фигурант сообщил о необходимости дополнительного "вознаграждения" в виде мобильного телефона определенной модели. Поскольку этот аппарат стоил около Br4 тыс., потерпевшая попросила свою сестру купить его в кредит. После того как подозреваемый получил телефон, он сразу же его продал. При этом выполнить взятое на себя обязательство он не намеревался и не имел для этого возможности. Причиненный женщине ущерб составил около Br5 тыс.

Принимая решение о санкционировании меры пресечения в виде заключения под стражу, прокуратура района учла тяжесть инкриминированных преступлений и характеристику личности подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Органы прокуратуры города Минска обращают внимание граждан на противоправность и недопустимость подобных способов решения вопросов, которые в итоге ведут только к значительным материальным потерям.-0-