Минчанина подозревают в насилии над несовершеннолетними

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетними. Столичные следователи устанавливают факты противоправной деятельности Владимира Чуденцова, сообщили БЕЛТА в СК.

Управлением СК по городу Минску по размещенному в прессе 30 ноября прошлого года сообщению по факту совершения Владимиром Чуденцовым в 2005 году насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего проведена доследственная проверка. "По результатам проверки в отношении Владимира Чуденцова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего). В настоящий момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия", - проинформировали в СК.

Кроме того, к уголовному делу приобщены материалы проверки в отношении Владимира Чуденцова по иному факту совершения им в 2016 году действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Производство по ней было возобновлено в декабре прошлого года Генпрокуратурой. "Также следователями проверяются мотивы трудоустройства Владимира Чуденцова в 2006 году машинистом (кочегаром) котельной в одну из школ-интернатов страны для детей с особенностями развития и неоднократные факты поиска им через социальные сети и сайты знакомств несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.

Следователи обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправной деятельности Владимира Чуденцова или владеющим информацией о вышеуказанных происшествиях, обратиться в УСК по Минску по телефонам 8 (017) 389 55 55 и 8 (017) 389 54 12.-0