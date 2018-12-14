Минчанка в декрете распространяла наркотики

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка в декрете занималась распространением наркотиков, ее задержали правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

В поле зрения оперативников попала 32-летняя жительница Минска. "По предварительной информации, она работала курьером на один из интернет-магазинов наркотиков. Женщина находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, - сказала Надежда Ерашова. - Она стала мелким курьером. Общаясь с дилерами через интернет, реализаторша забирала уже расфасованный на мелкие дозы психотроп и оборудовала новые закладки".

Все криминальные действия происходили на территории столицы. "Задержали минчанку дома. При обыске наркоконтролеры обнаружили более 7 г альфа-PVP", - проинформировала Надежда Ерашова.

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанной. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Проводится расследование.-0-

Фото УВД Минского облисполкома