Минская налоговая выявила нарушения при продаже смартфонов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники налоговой инспекции по Минску в феврале-марте проверили интернет-магазины и обнаружили, что тысячи смартфонов на сумму около Br2 млн реализованы с нарушением законодательства, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В частности, мобильные телефоны и высокотехнологичные аксессуары к ним продавались без документов и контрольных (идентификационных) знаков.

"В поле зрения попало сразу несколько торговцев гаджетами. У каждого из них своя история: кто-то отражал всю выручку от реализации, другой - скрывал, но объединяет их то, что ни один не смог по требованию предоставить документы, подтверждающие легальность приобретения и ввоза товара в страну", - рассказали в налоговой.

Это означает, что изделие работает до первой поломки, на него нет гарантии. Обманутые покупатели, приобретавшие по привлекательным ценам якобы оригинальные и популярные смартфоны, направляют заявления в различные госорганы, пытаясь разыскать продавцов некачественной техники.

"Во время опросов руководителей предприятий установлены потенциальные источники приобретения товаров. Это и контрабанда дешевых "реплик" известных брендов, и вовлечение в оборот бывших в употреблении, кустарно восстановленных изделий", - пояснили специалисты.

Нарушителей ждет штраф в размере до 50% от стоимости реализованных с нарушениями товаров, а некоторых, уклонившихся от уплаты налогов в особо крупном размере, правовая оценка компетентных органов.-0-