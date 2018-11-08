Минский нарколог обвиняется в распространении психотропов

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский психиатр-нарколог более полугода незаконно покупал психотропы по своим же рецептам, Фрунзенским (Минска) районным отделом СК завершено расследование возбужденного в его отношении дела. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Сотрудник одного из частных медцентров столицы - 38-летний психиатр-нарколог - с января по июль 2018 года выписывал рецепты на приобретение психотропных препаратов. Они оформлялись на тех, кто нуждался в оказании соответствующей медпомощи. Рецепты он лично отоваривал в аптеках. "В последующем от имени медучреждения он оказывал гражданам платные услуги: предоставлял консультации и выдавал незаконно приобретенные психотропные препараты пациентам, которые были не осведомлены о его преступной деятельности. При этом плату частично присваивал, - рассказали в СК. - Противоправную деятельность мужчины выявила милиция. При личном обыске после задержания фигуранта были обнаружены 93 таблетки с психотропами".
Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный должностным лицом с использованием своих служебных полномочий). Он находится под стражей.
Следователями допрошены около 100 человек, среди них медицинские работники, граждане, на имя которых выписывались рецепты, а также те, которым фигурант оказывал платные медицинские услуги. Установлено 26 фактов приобретения и 5 фактов сбыта психотропных препаратов. Изъяты и приобщены записи камер видеонаблюдения из 8 аптек города. Изучена документация, регламентирующая работу медицинского центра. По результатам расследования следователями внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
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