Молодой бесправник с друзьями пострадал в ДТП в Ляховичском районе

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе в ДТП травмированы три молодых человека, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 4 ноября около 13.30 в агрогородке Подлесье. По предварительной информации, 18-летний местный житель, не имеющий водительских прав, катался с товарищами 18 и 19 лет на автомобиле "Москвич". На ул.Советской юноша не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и его пассажиры получили травмы, с которыми их госпитализировали. Установлено, что молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Проводится проверка.

В УВД напомнили, что за управление транспортным средством без водительского удостоверения бесправника ждет штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (1БВ - Br27). Те же действия, совершенные повторно в течение одного года, наказываются штрафом от 20 до 50 БВ или административным арестом до 15 суток.-0-