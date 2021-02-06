Муляж взрывного устройства обнаружили в Минском районе

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе обнаружили муляж взрывного устройства, проводится проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"5 февраля после поступившего около 14.30 в дежурную часть Ждановичского отдела милиции Минского РУВД сообщения сотрудники на съезде с трассы М6 в сторону агрогородка Тарасово обнаружили привязанный к дереву предмет, похожий на взрывное устройство, а также полотно с бчб-символикой. На место выбывали сотрудники милиции, МЧС и саперно-пиротехническая группа в/ч 5448", - рассказали в МВД.

Установлено, что обозначенный предмет - муляж взрывного устройства. Проводится проверка.-0-