Самогонщика взяли с поличным у белорусско-литовской границы

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самогонщика из Вороновского района задержали с поличным в пограничной полосе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Информация о противоправной деятельности вблизи госграницы поступила на заставу "Дотишки" 20 марта. "Лидские пограничники совместно с участковым инспектором Вороновского РОВД обнаружили в лесу в пограничной полосе самогонный аппарат, а также заготовленные 1 тыс. л браги. В скором времени пограничный наряд задержал на этом месте с поличным 50-летнего мужчину, который и занимался самогоноварением", - рассказали в Госпогранкомитете. Выяснилось, что житель деревни Межанцы Вороновского района уже неоднократно привлекался к ответственности за самогоноварение.

Самогонный аппарат изъят сотрудниками РОВД, брага уничтожена. За нарушение пограничного режима в отношении мужчины начат административный процесс по ст.23.30 КоАП.-0-

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