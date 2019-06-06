Мужчина погиб под колесами поезда в Светлогорском районе

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Светлогорском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Трагедия произошла 5 июня около полуночи. Машинист грузового поезда, следовавшего из Жлобина в Калинковичи, увидел на железнодорожных путях у края пассажирской платформы станции Светлогорск-на-Березине лежащего человека. Был подан звуковой сигнал большой громкости, применено экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

Погибшим оказался житель Жлобина (1962 года рождения). По факту гибели следователи проводят проверку.

Сергей Казакевич отметил, что с начала года на железной дороге в регионе погибли четыре человека, в том числе один ребенок.-0-