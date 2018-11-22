Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в солигорском игровом клубе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин устроил стрельбу из травматического пистолета в солигорском игровом клубе, его задержали сотрудники отдела Департамента охраны МВД. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел ранним утром 15 ноября. Наряд выехал на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных заведений Солигорска. У здания правоохранители услышали крики, а внутри обнаружили неизвестного мужчину, в руках у которого был похожий на пистолет предмет. В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые посетители лежали на полу. Нарушителя порядка задержали и обезоружили.

Позже выяснилось, что нетрезвый мужчина в зале игровых автоматов несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Благодаря оперативному прибытию наряда от действий хулигана никто не пострадал. Задержанный был передан прибывшей следственно-оперативной группе.

Правонарушителем оказался гражданин России, который временно проживает в Солигорске. Причину своего поведения мужчина пояснить отказался. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Беларуси.-0-