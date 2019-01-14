Мужчина в Минском районе смертельно ранил собаку, возбуждено уголовное дело

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хулиганских действиях, повлекших гибель животного. Фигурантом стал 57-летний неработающий мужчина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Житель Минского района, ранее неоднократно судимый, на этот раз задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК. "По данным следствия, днем 11 января подозреваемый на улице в деревне Столбуновичи Минского района нанес ножевое ранение соседской собаке породы самоедская лайка. От полученной травмы животное скончалось", - рассказала Татьяна Белоног. Хозяйка собаки незамедлительно сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Известно, что мужчина был пьян - содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 2,8 промилле. Следствие устанавливает другие обстоятельства происшествия, мотив задержанного. К материалам уголовного дела приобщено заключение о результатах вскрытия трупа животного, которое подтверждает, что смерть собаки наступила от ножевого ранения. Окончательная квалификация действиям фигуранта будет дана по результатам расследования.-0-