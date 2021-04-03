МВД объявило в розыск сбежавшего с полигона срочника, его следы ведут в Ушачский район

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Telegram-канале МВД опубликована информация об объявлении в розыск 19-летнего Караткевича Александра Романовича, уроженца горпоселка Россоны Витебской области, сообщает БЕЛТА.

По информации Министерства обороны, 2 апреля военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузовика. Предположительно он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район. По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план "Перехват".

Автомобиль найден на обочине проезжей части в Ушачском районе. Беглец скрылся в лесном массиве около деревни Сорочино. В настоящее время в 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего.

На вид беглецу 20 лет, у него спортивное телосложение, рост 182 см, темные короткие волосы. Был одет в зеленый камуфляж и черные берцы.

Граждан, которые обладают информацией о местонахождении молодого человека, просят немедленно сообщить в милицию по телефону 102.-0-