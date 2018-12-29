На МКАД пешехода переехала фура и легковушка

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина попал под колеса автопоезда и легкового автомобиля на МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Авария произошла вечером 28 декабря на 47-м км внутреннего кольца МКАД. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате на него наехали два автомобиля. Предварительно, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, просят обращаться в УСК по Минску по адресу Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-