На нерегулируемом пешеходном переходе "Опель" сбил 13-летнего мальчика

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 35-летний водитель автомобиля "Опель" двигался по ул.Якубова со стороны ул.Плеханова в направлении ул.Малинина и вблизи дома №48 совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, авария произошла, когда иномарка пыталась по встречке объехать притормозивший перед "зеброй" троллейбус. В результате ДТП несовершеннолетнего доставили в учреждение здравоохранения. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Пешеходный переход – место повышенной опасности. Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Кроме того, автолюбителям необходимо помнить, что на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны, обгон запрещен.-0-