Двое мужчин погибли при пожаре в могилевской пятиэтажке

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли при пожаре в квартире могилевской пятиэтажки, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила сегодня в 2.02. Горела квартира на четвертом этаже. "Погиб хозяин 2000 года рождения и находящийся у него в гостях мужчина, личность которого устанавливается. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и вещи в квартире", - проинформировали в управлении.

Причина пожара устанавливается.-0-