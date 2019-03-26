Двое мужчин погибли при пожаре в могилевской пятиэтажке

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин погибли при пожаре в квартире могилевской пятиэтажки, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре поступила сегодня в 2.02. Горела квартира на четвертом этаже. "Погиб хозяин 2000 года рождения и находящийся у него в гостях мужчина, личность которого устанавливается. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и вещи в квартире", - проинформировали в управлении.
Причина пожара устанавливается.-0-
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