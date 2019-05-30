На Светлогорском ЦКК работник упал с семиметровой высоты

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский районный отдел СК проводит проверку по факту падения работника Светлогорского ЦКК с высоты около семи метров, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел утром 27 мая. Работник Светлогорского ЦКК, проходя по территории цеха, выронил телефон. Гаджет упал на металлическое покрытие технологического проема в полу. Чтобы достать телефон, мужчина перелез через ограждение проема, стал на металлическое покрытие и провалился вниз с высоты 6,8 м.

В результате работник получил переломы ног и был госпитализирован.-0-