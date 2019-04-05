В Сенненском районе возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенненский районный отдел Следственного комитета по результатам проверки по факту причинения телесных повреждений 59-летнему рабочему на производстве возбудил уголовное дело по ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Несчастный случай произошел 16 ноября 2018 года на одном из предприятий Сенненского района. С подъемника трактора МТЗ упала люлька с рабочим, который ремонтировал кровлю ангара возле фермы. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

"Установлено, что 50-летний машинист автовышки допустил нарушение требований безопасности при эксплуатации подъемника. Это повлекло отсоединение люльки от стрелы подъемника и ее падение, - сказала Оксана Лазько. - Машинист признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности)".

Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности и охраны труда при выполнении работ на производстве.-0-