На въезде в Беларусь задержан россиянин с наркотиком

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Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На въезде в Беларусь задержан россиянин с веществом, похожим на гашиш. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
"В пункте пропуска "Брест" пограничный наряд в автомобиле под управлением гражданина России обнаружил стеклянную емкость с содержимым растительного происхождения темно-зеленого цвета, которое предположительно является наркотическим средством. Водитель авто, 41-летний житель французского города Орлеан, пояснил, что ехал на родину, а вещество забыл выложить перед поездкой", - рассказали в ГПК.
Нарушитель передан сотрудникам Московского РОВД Бреста. Изъятое вещество отправлено на экспертизу.-0-