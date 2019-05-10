Начальник бюро крупного минского предприятия задержан за взятку

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД Минска задержали с поличным за получение взятки начальника бюро одного из крупных промышленных предприятий столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина занимался заключением договоров на закупку комплектующих, материалов, организовывал их доставку на склад. В отдел закупок поступала заявка на необходимые комплектующие, после чего фигурант анализировал и рассылал информацию организациям, которые занимаются их поставкой. После поступления предложений от контрагентов выбиралась организация, указавшая наименьшую стоимость. "В середине 2018 года мужчина познакомился с минчанином, который по доверенности представлял интересы своей супруги, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, от имени которой и осуществлялась поставка необходимых материалов на предприятие. В один из дней начальник бюро приехал домой к минчанину за комплектующими. Тот передал ему взятку - в качестве благодарности за то, что был выбран для поставки. В ноябре 2018 года ситуация повторилась, при этом сумма вознаграждения выросла", - рассказали в ГУВД.

Задержали начальника бюро с поличным. "Правоохранители получили информацию о его намерении получить очередную взятку. После того как деньги были переданы, оперативники задержали должностное лицо. В его отношении возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследует Заводской (г.Минска) районный отдел СК", - проинформировали в милиции.-0-