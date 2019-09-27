Неизвестные рассылают вредоносные электронные письма белорусским компаниям

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные от имени госорганов рассылают белорусским компаниям письма с вредоносным содержимым, сообщает МВД.

Новая схема распространения вредоносного программного обеспечения выявлена сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД. От действий злоумышленников уже пострадали несколько белорусских компаний. На их электронные ящики поступали письма, после знакомства с содержанием которых компьютеры блокировались.

"Все сообщения были отправлены от имени государственных органов и организаций. Их наименования или аббревиатуры содержались в названиях почтовых ящиков, с которых поступали сообщения, - отметили в МВД. - От имени Министерства антимонопольного регулирования и торговли с адреса "informirovanie.mart@tut.by" коммерсантам были направлены сообщения о включении в план выборочных проверок, дополнительная информация по которому якобы содержалась в прикрепленном файле-архиве. После его открытия компьютер блокировался, начинался процесс шифрования всей коммерческой информации".

Также ряд налогоплательщиков получили вредоносные сообщения от имени налогового ведомства.

Как подчеркнули в МВД, госорганы не используют бесплатные электронные почтовые сервисы для рассылки сообщений служебного характера. Для этих целей используется почта с доменным именем gov.by. Поэтому при получении вышеуказанных сообщений не следует открывать находящиеся в нем вложения.-0-