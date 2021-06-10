10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний лицеист делал наркозакладки в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Столичный наркоконтроль пресек преступную деятельность подростка. Его задержали вечером 7 июня в Заводском районе Минска во время раскладки пара-метилэфедрона. При себе у 17-летнего жителя Узды было обнаружено 20 свертков с психотропом общим весом более 60 г.

"Парень приехал в Минск с конкретной целью: сделать закладки запрещенного товара. Этим он занимался около месяца, работая на виртуальный наркомаркет. Со слов задержанного, таким способом он планировал заработать деньги на покупку мотоцикла", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи Уголовного кодекса Беларуси предусматривает наказание в виде лишения свободы с максимальным сроком до 15 лет.-0-