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Происшествия
11 декабря 2021, 23:33

Нетрезвый водитель совершил ДТП во Фрунзенском районе столицы

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 18 ч на ул.Люцинской 34-летний мужчина, управляя автомобилем "Ауди", совершил наезд на припаркованные автомобили "Мерседес" и "Фольксваген", после чего его отбросило за пределы проезжей части. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. Результат медицинского освидетельствования - 2,24 промилле организме нарушителя. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности всех участников дорожного движения.

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