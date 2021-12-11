Нетрезвый водитель совершил ДТП во Фрунзенском районе столицы

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 18 ч на ул.Люцинской 34-летний мужчина, управляя автомобилем "Ауди", совершил наезд на припаркованные автомобили "Мерседес" и "Фольксваген", после чего его отбросило за пределы проезжей части. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. Результат медицинского освидетельствования - 2,24 промилле организме нарушителя. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска. По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает: садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности всех участников дорожного движения.