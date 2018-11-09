Ночью в Минске горела квартира в пятиэтажке, эвакуировали 10 человек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек спасен и 10 эвакуированы во время ночного пожара в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"Сообщение о дыме из квартиры на первом этаже пятиэтажного дома в Минске на улице Голодеда поступило в МЧС около 5 часов ночи. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, по внешним признакам ничего не наблюдалось. Во время разведки звеном газодымозащитной службы в коридоре без сознания была обнаружена хозяйка квартиры. В жилой комнате происходило горение дивана на площади 2 кв.м. Женщину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавшую госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". С верхних этажей были эвакуированы еще 10 жильцов дома, они не пострадали", - рассказали в МЧС.
Пожар ликвидирован. В результате возгорания повреждено имущество в комнате, закопчена квартира.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.-0-
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