Обвиняемый по делу о похищении девушки в Бресте отказался от дачи показаний

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня начал рассматривать уголовное дело в отношении парня, обвиняемого в похищении девушки. Он отказался от дачи показаний, передает корреспондент БЕЛТА.

На скамье подсудимых - 29-летний житель Кобринского района. Он обвиняется в похищении человека (п.7 ч.2 ст.182 УК), умышленном причинении тяжкого телесного повреждения (п.2 ч.2 ст.147 УК) и насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг (ч.1 ст.366 УК). Потерпевшими являются 21-летняя девушка и 59-летний мужчина. Сегодня они дали в суде показания.

Молодой человек подготовился к преступлению, составил план. Утром 30 сентября 2019 года на своем автомобиле Volkswagen он подъехал к многоквартирному дому по ул.Московской в Бресте, где жила потерпевшая, и стал ее поджидать. Когда она вышла из подъезда около 8.30, пошел следом, а потом затолкал в багажник. Затем сел за руль и попытался уехать. Путь злоумышленнику преградил дворник, но водитель продолжал движение, и мужчина вынужден был отойти в сторону. Фигурант уехал, а дворник позвонил в милицию и рассказал о похищении человека. Потерпевший мужчина отметил, что претензий к обвиняемому не имеет.

Девушке воспоминания о произошедшем в суде давались с трудом. Она рассказала, что звонила правоохранителям, родственникам. В дороге водитель несколько раз останавливался, отобрал мобильный телефон, в конце концов ей удалось выбраться из багажника. Похититель погнался следом с битой в руках, не менее двух раз ударил ей девушку по голове. Улучив момент, потерпевшая выбежала на дорогу и смогла укрыться в кабине проезжавшего мимо трактора. Вскоре на место прибыли милиционеры и задержали парня. С того момента он находится под стражей.

Молодые люди три с половиной года встречались, однако в феврале 2019 года расстались. Все это время парень просил возобновить отношения, но девушка не хотела. В тот сентябрьский день она получила тяжкие телесные повреждения, два месяца провела на больничном, обращалась за помощью к психологу. По ее словам, до сих пор страдает из-за головных болей. На вопрос о наказании ответила: на усмотрение суда.

Следующее заседание состоится 8 января, будут вызваны свидетели.-0-