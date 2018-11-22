Один человек погиб, четверо эвакуированы при пожаре в квартире многоэтажки в Жлобине

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине при пожаре в квартире в девятиэтажном доме погибла пенсионерка, еще четырех человек эвакуировали, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о пожаре спасателям Жлобинского районного подразделения МЧС поступило вечером 21 ноября. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, из окон двухкомнатной квартиры, расположенной на втором этаже, шел густой черный дым. При тушении пожара в кухне спасатели обнаружили труп хозяйки - пенсионерки 1953 года рождения, которая проживала одна. Из соседних квартир работники МЧС эвакуировали четырех человек.

В результате пожара огнем повреждена мебель и имущество в кухне, закопчены стены.

Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС