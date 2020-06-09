Офисное здание горело в центре Бреста

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9 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Офисное здание горело сегодня в центре Бреста, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в центр оперативного управления УМЧС в 12.28. Пожар начался на втором этаже четырехэтажного здания по ул. Куйбышева, которое арендуют под торговые помещения.
Работники МЧС вывели из задымленного помещения на третьем этаже 48-летнюю женщину. Ее осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация не потребовалась.
В течение 20 минут пожар был локализован и ликвидирован. Сгорели имущество, мебель и оргтехника, закопчены стены и потолок на нескольких этажах. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-