26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организатора концертов задержали в Минске с гашишем и амфетамином, правоохранителям о подозрительном пассажире рассказал таксист. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД Минска поступило сообщение от водителя такси, который высказал подозрения по поводу своего пассажира. "Парень внешне напомнил водителю наркомана, ездил по нескольким адресам, вел себя подозрительно. Таксист позвонил в милицию и сообщил следующий адрес, куда повезет пассажира. Сотрудники наркоконтроля незамедлительно отправились туда. Подозрительный молодой человек был задержан возле дома на ул. Калинина", - рассказали в ГУВД. При себе у него было обнаружено и изъято спрессованное коричневое вещество коричневого цвета и белый порошок. Согласно заключению экспертов изъятое - гашиш и амфетамин (фенамин).

"Злоумышленником оказался 26-летний минчанин. Он работает организатором концертов в одном из столичных клубов. Парень пояснил, что приобрел запрещенные вещества через интернет-магазин, а потом забирал их в закладках. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков", - проинформировали в ГУВД.

По данному факту Первомайским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Руководство Первомайского РУВД Минска благодарит неравнодушного водителя такси, который помог пресечь незаконный оборот запрещенных веществ.-0-