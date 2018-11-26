Суд в Бресте приговорил россиянина к 14 годам колонии за провоз через границу 23,5 кг гашиша

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Брестского района сегодня огласили приговор по уголовному делу о перемещении через границу крупной партии наркотиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.
По делу проходил 31-летний гражданин России. По данным следствия, россиянин на территории Польши приобрел 23,5 кг гашиша, спрятал его под обшивку автомобиля "Опель" и таким образом 6 августа переместил наркотик через границу. Противоправные действия фигуранта были выявлены сотрудниками таможни в пункте пропуска "Домачево".
Суд признал россиянина виновным в незаконных с целью сбыта хранении и перевозке, а также перемещении через границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 и ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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