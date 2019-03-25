Пару из России обвиняют в распространении наркотиков под Минском и в Могилеве

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находившихся в межгосударственном розыске парня и девушку обвиняют в распространении наркотиков и психотропов. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела по ч.3 ст.328 УК. Обвинение предъявлено 20-летнему парню и его знакомой сверстнице - гражданам России. Они были задержаны сотрудниками милиции в ноябре 2018 года в арендованном ими доме в Дзержинском районе. Оба находились в состоянии, вызванном употреблением психотропов.

Девушка при задержании пыталась выбросить товар. Во время осмотров, в том числе из колодца во дворе дома, были изъяты приготовленные для сбыта свертки с альфа-PVP массой почти 13 г и около 0,5 г марихуаны. "Расследованием установлено, что граждане России находились в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений в РФ. Они целенаправленно приехали в Беларусь заниматься противоправной деятельностью, - проинформировала Татьяна Белоног. - Проживали в арендованных домах в разных регионах. Бесконтактным способом приобретали запрещенные вещества и расфасовывали их на мелкие по весу партии. Сбывали через тайники, а деньги получали на банковскую карточку".

Следователями изучена законспирированная переписка, хранящаяся на изъятых мобильных телефонах. Установлены координаты оставленных молодыми людьми закладок в Минском районе и Могилеве. Из тайников извлечены свертки с марихуаной общей массой не менее 0,9 г и альфа-PVP общим весом почти 6 г.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области