Двенадцать человек задержаны за распространение психотропов в Минской области

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Минской области пресекли деятельность группы закладчиков, задержано 12 человек, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Фигурантов задержали сотрудники наркоконтроля УВД и Минского РУВД в течение нескольких дней. Все они работали на один интернет-магазин. Изъято более 1,3 кг психотропных веществ.
Наиболее крупными закладчиками были двое молодых людей. Психотропы раскладывали на территории столицы и ближайшего пригорода. Для этого сняли дом недалеко от Минска, где фасовали наркотик на более мелки партии по 25-50 г, а затем раскладывали для "минеров" помельче. Те делили на разовые дозы и раскладывали для конечных потребителей.
Среди более мелких задержанных закладчиков шесть - минчане. Самому младшему - 15, самому старшему - 27 лет. Трое из них уже ожидали суда за наркотики.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 УК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению организатора канала поставки наркотиков.-0-
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