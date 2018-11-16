Пассажир автобуса пытался незаконно ввезти в Беларусь столетний штык-нож

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Столетний немецкий штык-нож пытался незаконно ввезти в Беларусь минчанин, сообщили БЕЛТА в Гродненский региональной таможне.

Минчанин въезжал в Беларусь из Польши через пункт пропуска "Берестовица" на рейсовом автобусе. Для прохождения границы он выбрал зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако во время таможенного контроля в багаже 18-летнего минчанина был обнаружен нож в металлических ножнах с длиной клинка более 90 мм. Как показала экспертиза, это немецкий штык-нож 1884-1898 годов выпуска, который не только представляет культурную ценность, но и относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия. Перемещение через границу таких предметов запрещено.

По решению суда нарушитель оштрафован, штык-нож конфискован.

За январь-октябрь 2018 года гродненские таможенники изъяли около 100 незаконно перемещаемых предметов, относящихся к категории холодного, пневматического и электрошокового действия. 70% изъятого составляют дубинки, являющиеся холодным оружием ударно-раздробляющего действия, ввоз и вывоз которых запрещен.-0-