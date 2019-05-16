Педагог из Ушачей получил 2 года с отсрочкой за фиктивное проведение занятий

16 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачах суд вынес приговор в отношении преподавателя, который получал зарплату за проведение несуществующих занятий, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

По материалам сотрудников подразделения БЭП Ушачского РОВД, преподаватель учреждения внешкольного воспитания райцентра вносил ложные сведения о проведении учебных занятий. Тем самым мужчина искусственно увеличивал свою преподавательскую нагрузку. В итоге ему в 2015-2016 годах необоснованно начислили зарплату на сумму Br4,5 тыс.

Суд Ушачского района по статье "Мошенничество" осудил обвиняемого к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, а также 120 часам общественно-полезных работ. Приговор вступил в законную силу.-0-