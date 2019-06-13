Педофила задержали в Брестской области

13 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сотрудники правоохранительных органов задержали педофила, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

"От противоправных действий ранее судимого за кражу и покушение на убийство 40-летнего фигуранта пострадали две воспитанницы детского сада 2013 и 2015 годов рождения", - рассказали собеседники.

Мужчину задержали сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома. Он находится в изоляторе временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего) УК.

Мужчина женат, но с супругой не проживает. Совместное хозяйство вел с родителями.-0-